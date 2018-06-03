Определены участники плей-офф за выход в Примеру

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Определены участники плей-офф за выход в Примеру

По итогам 42-го тура испанской Сегунды определились четыре участника плей-офф за выход в Примеру.

За последнюю путёвку в высший дивизион поборются "Сарагоса", хихонский "Спортинг", "Вальядолид" и "Нумансия".

Ранее повышение в классе себе обеспечили "Уэска" и "Райо Вальекано".

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