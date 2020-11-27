Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии

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Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии

Стали известны пары команд, которые сыграют друг с другом в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

"Аталанта" – "Кальяри"

"Лацио" – "Парма"

"Наполи" – "Эмполи"

"Рома" – "Специя"

"Интер" – "Фиорентина"

"Милан" – "Торино"

"Сассуоло" – СПАЛ

"Ювентус" – "Дженоа"

Матчи данной стадии состоятся в январе 2021 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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