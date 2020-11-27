Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии

Стали известны пары команд, которые сыграют друг с другом в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

"Аталанта" – "Кальяри"

"Лацио" – "Парма"

"Наполи" – "Эмполи"

"Рома" – "Специя"

"Интер" – "Фиорентина"

"Милан" – "Торино"

"Сассуоло" – СПАЛ

"Ювентус" – "Дженоа"

Матчи данной стадии состоятся в январе 2021 года.

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