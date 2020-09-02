Определены все участники группового этапа Кубка России

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Определены все участники группового этапа Кубка России

Стали известны все 30 команд, которые примут участие в групповом этапе Кубка России сезона 2020/21.

Каждый из дивизионов, согласно новому регламенту турнира, представят по 10 клубов.

РПЛ: "Спартак", "Урал", "Тамбов", "Ахмат", "Сочи", "Рубин", "Уфа", "Химки", "Ротор" и "Арсенал".

ФНЛ: "Енисей", "СКА-Хабаровск", "Нижний Новгород", "Велес", "Чертаново", "Оренбург", "Крылья Советов", брянское "Динамо", "Текстильщик" и "Шинник".

ПФЛ: иркутский "Зенит", "Ленинградец", пермская "Звезда", ногинское "Знамя", пятигорский "Машук-КМВ", ульяновская "Волга", московская "Родина", ставропольское "Динамо", новороссийский "Черноморец" и белгородский "Салют".

В 1/8 финала Кубка России выходят победители 10 групп, также к ним присоединятся 6 участников еврокубков - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".

Жеребьёвка группового этапа турнира состоится позднее.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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