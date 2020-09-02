Определены все участники группового этапа Кубка России

Стали известны все 30 команд, которые примут участие в групповом этапе Кубка России сезона 2020/21.

Каждый из дивизионов, согласно новому регламенту турнира, представят по 10 клубов.

РПЛ: "Спартак", "Урал", "Тамбов", "Ахмат", "Сочи", "Рубин", "Уфа", "Химки", "Ротор" и "Арсенал".

ФНЛ: "Енисей", "СКА-Хабаровск", "Нижний Новгород", "Велес", "Чертаново", "Оренбург", "Крылья Советов", брянское "Динамо", "Текстильщик" и "Шинник".

ПФЛ: иркутский "Зенит", "Ленинградец", пермская "Звезда", ногинское "Знамя", пятигорский "Машук-КМВ", ульяновская "Волга", московская "Родина", ставропольское "Динамо", новороссийский "Черноморец" и белгородский "Салют".

В 1/8 финала Кубка России выходят победители 10 групп, также к ним присоединятся 6 участников еврокубков - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".

Жеребьёвка группового этапа турнира состоится позднее.

Не пропустите: Сергея Семака обманули мошенники. | http://soccernews.ru