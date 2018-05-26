Определены все участники плей-офф Кубка Либертадорес

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Определены все участники плей-офф Кубка Либертадорес

По итогам группового этапа Кубка Либертадорес определены все участники плей-офф турнира.

Так, осенью за трофей поборются "Палмейрас", "Гремио", "Либертад", "Ривер Плейт", "Крузейро", "Коринтианс", "Атлетико Насьонал", "Сантос", "Серро Портеньо", "Расинг", "Фламенго", "Индепендьенте", "Атлетико Тукуман", "Бока Хуниорс", "Эстудиантес" и "Коло Коло". Сетка выглядит следующим образом.

Напомним, что розыгрыш Кубка Либертадорес возобновится 18 сентября.

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