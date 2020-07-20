Определилась первая команда, вылетающая из Серии А

По итогам 34 туров одна из команд Серии А потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

После поражения от "Брешии" СПАЛ уже не сможет догнать конкурентов и вылетит в Серию Б.

СПАЛ выступал в Серии А на протяжении трёх последних сезонов, в текущем розыгрыше набрал 19 очков в 34 матчах.

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