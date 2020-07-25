Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А

Теги кротоне

Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А

"Кротоне" благодаря разгромной победе над "Ливорно" (5:1) гарантировал себе итоговое второе место в Серии Б по итогам сезона.

Таким образом, "акулы" стали второй командой, заработавшей повышение в классе. Ранее этого же добился "Беневенто".

"Кротоне" во второй раз в истории сыграет в Серии А. Первый был в сезоне 2016/17.

Напомним, что во второй дивизион из высшего уже точно вылетят СПАЛ и "Брешия".

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