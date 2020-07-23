Определилась вторая команда, вылетающая из Серии А

По итогам 35 туров уже две команды Серии А потеряли шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Три дня назад в Серию Б досрочно вылетел СПАЛ, а теперь эта участь постигла "Брешию".

Команда Марио Балотелли отстала от спасительного 17-го места на 12 очков и за три матча не сможет нивелировать имеющийся отрыв.

Напомним, что "Брешия" только в прошлом году вернулась в Серию А, где не выступала 8 лет.

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