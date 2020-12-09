Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов

По результатам матчей первого дня 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов определились 11 участников плей-офф.

Ими стали: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг" (все - Германия), "Барселона", "Севилья" (оба - Испания), "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" (все - Англия), "Ювентус" и "Лацио" (оба - Италия), "Порту" (Португалия).

В Лигу Европы вышли "Краснодар" (Россия), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" Киев (Украина).

Прекратили выступления в еврокубках: "Мидтъюлланд" (Дания), "Ренн" (Франция), "Зенит" (Россия), "Ференцварош" (Венгрия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).

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