Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны 11 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Путевки в первый раунд плей-офф гарантировали себе "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Ювентус" и "Интер" (оба - Италия), "Реал" (Испания), ПСЖ (Франция) и "Спортинг" (Португалия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря. Первые матчи данной стадии пройдут 15-16 февраля 2022 года, ответные - 22-23 февраля.

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