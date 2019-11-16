Определились 12 из 24 участников Евро-2020

После матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, которые состоялись в пятницу, определились 12 из 24 участников финального турнира.

15 ноября путевки на Евро-2020 обеспечили Швеция и Финляндия. Ранее участниками финальной стадии континентального первенства стали сборные Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, России, Турции, Украины, Франции и Чехии.

Напомним, что Евро-2020 состоится летом 2020 года в 11 странах.

По итогам отборочного турнира в финальную стадию квалифицируются 20 команд. Еще четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах Лиги Наций.

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