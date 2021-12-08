Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов

Стали известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В первом раунде плей-офф сыграют: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), ПСЖ (Франция), "Атлетико", "Реал" (оба - Испания), "Интер", "Ювентус" (оба - Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), "Бавария" (Германия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря. Первые матчи данной стадии пройдут 15-16 февраля 2022 года, ответные - 22-23 февраля.

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