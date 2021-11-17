Определились 12 участников чемпионата мира-2022
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Стали известны 12 участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.
Ими стали: Катар (страна-организатор), Бразилия (отбор Южной Америки), Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Германия, Англия, Швейцария и Нидерланды (все - отбор Европы).
ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут принимать 48 команд.
В настоящее время действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18