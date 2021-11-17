Определились 12 участников чемпионата мира-2022

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Определились 12 участников чемпионата мира-2022

Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Стали известны 12 участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.

Ими стали: Катар (страна-организатор), Бразилия (отбор Южной Америки), Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Германия, Англия, Швейцария и Нидерланды (все - отбор Европы).

ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут принимать 48 команд. 

В настоящее время действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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