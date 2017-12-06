Определились 12 участников плей-офф Лиги Чемпионов

По итогам первого дня шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов стали известны уже 12 участников 1/8 финала.

Ими стали: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Барселона", "Реал" (оба - Испания), ПСЖ (Франция), "Базель" (Швейцария), "Бавария" (Германия), "Рома", "Ювентус" (оба - Италия) и "Бешикташ" (Турция).

На оставшиеся четыре путевки в плей-офф претендуют: "Ливерпуль" (Англия), "Севилья" (Испания), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Порту" (Португалия) и "РБ Лейпциг" (Германия).

Не пропустите: "Ювентус" одержал победу над "Олимпиакосом" и завоевал путевку в плей-офф. | http://soccernews.ru