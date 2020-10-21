Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка России
Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка России.
Путевки в раунд плей-офф через групповой этап завоевали московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Тамбов", "Сочи", екатеринбургский "Урал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Уфа".
Автоматом в 1/8 финала попали шесть клубов, которые в прошлом сезоне заняли в Российской Премьер-Лиге с 1-го по 6-е место: петербургский "Зенит", московский "Локомотив", "Краснодар", московский ЦСКА, "Ростов" и московское "Динамо".
Последний участник 1/8 финала определится в матче "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (Казань). Встреча состоится 4 ноября.
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