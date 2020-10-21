Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка России

Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка России.

Путевки в раунд плей-офф через групповой этап завоевали московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Тамбов", "Сочи", екатеринбургский "Урал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Уфа".

Автоматом в 1/8 финала попали шесть клубов, которые в прошлом сезоне заняли в Российской Премьер-Лиге с 1-го по 6-е место: петербургский "Зенит", московский "Локомотив", "Краснодар", московский ЦСКА, "Ростов" и московское "Динамо".

Последний участник 1/8 финала определится в матче "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (Казань). Встреча состоится 4 ноября.

Не пропустите: Кубок России: все результаты 21 октября. | http://soccernews.ru