Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

27 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Определились 15 из 16 участников 1/8 финала. Последний участник определится позднее, так как матч "Ред Булл Зальцбург" - "Айнтрахт" был перенесен из-за плохих погодных условий. В первом матче немецкий клуб выиграл на своем поле со счетом 4:1.

В 1/8 финала вышли:

"Рейнджерс" (Шотландия), "Башакшехир" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Байер", "Вольфсбург" (оба - Германия), "Рома", "Интер" (оба - Италия), ЛАСК (Австрия), "Хетафе", "Севилья" (оба - Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Шахтер" (Украина), "Копенгаген" (Дания).

Жеребьевка следующей стадии состоится 28 февраля.

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