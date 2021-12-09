Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

Определились 15 клубов, которые вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первые места в группах заняли - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль" и "Ювентус".

На вторых местах финишировали - ПСЖ, "Атлетико", "Спортинг" Лиссабон, "Интер", "Челси", "РБ Зальцбург" и "Бенфика".

Последний участник плей-офф определится в перенесенном матче между "Аталантой" и "Вильярреалом".

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ запланирована на 13 декабря. Первые матчи стадии пройдут 15 февраля.

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