Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 определились 1м8 участников плей-офф.

Путевки в 1/16 финала завоевали: "Рома" и "Милан" (оба - Италия), "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" (все - Англия), "Славия" (Чехия), "Хоффенхайм" и "Байер" (оба - Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Бенфика" и "Брага" (оба - Португалия), "Гранада" и "Вильярреал" (оба - Испания), ПСВ (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Антверпен" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия) и "Црвена Звезда" (Сербия).

Потеряли шансы на выход в плей-офф: "Дандолк" (Ирландия), "Риека" (Хорватия), "Карабах" (Азербайджан), ЦСКА, "Лудогорец" (оба - Болгария), "Гент" и "Стандард" (оба - Бельгия), "Ницца" (Франция), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), "Лех" (Польша), ПАОК (Греция), "Омония" (Кипр), "Заря" (Украина), АЕК (Греция), "Спарта" и "Слован" (оба - Чехия), "Селтик" (Шотландия), ЛАСК (Австрия), ЦСКА (Россия).

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