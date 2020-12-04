Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
По итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 определились 1м8 участников плей-офф.
Путевки в 1/16 финала завоевали: "Рома" и "Милан" (оба - Италия), "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" (все - Англия), "Славия" (Чехия), "Хоффенхайм" и "Байер" (оба - Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Бенфика" и "Брага" (оба - Португалия), "Гранада" и "Вильярреал" (оба - Испания), ПСВ (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Антверпен" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия) и "Црвена Звезда" (Сербия).
Потеряли шансы на выход в плей-офф: "Дандолк" (Ирландия), "Риека" (Хорватия), "Карабах" (Азербайджан), ЦСКА, "Лудогорец" (оба - Болгария), "Гент" и "Стандард" (оба - Бельгия), "Ницца" (Франция), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), "Лех" (Польша), ПАОК (Греция), "Омония" (Кипр), "Заря" (Украина), АЕК (Греция), "Спарта" и "Слован" (оба - Чехия), "Селтик" (Шотландия), ЛАСК (Австрия), ЦСКА (Россия).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0