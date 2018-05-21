Определились 26 из 32 участников Лиги Чемпионов-2018/19
Завершился сезон в европейских национальных чемпионатах.
По их итогам определились 26 из 32 участников Лиги Чемпионов-2018/19.
Ими стали: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (все - Испания), "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д (все - Германия), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (все - Англия), "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер" (все - Италия), ПСЖ, "Монако", "Лион" (все - Франция), "Локомотив", ЦСКА (оба - Россия), "Шахтер" (Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция) и "Виктория Пльзень" (Чехия).
Оставшиеся шесть путевок будут разыграны по итогам четырех квалификационных раундов.
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