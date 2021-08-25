Определились 29 участников Лиги Чемпионов

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Определились 29 участников Лиги Чемпионов

После завершения трех из шести ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов определились 29 участников группового этапа.

1 корзина: "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

2 корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция).

3 корзина: "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "РБ Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).

3 или 4 корзина: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Киев, Украина).

4 корзина: "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия).

Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа.

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