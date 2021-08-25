Определились 29 участников Лиги Чемпионов
После завершения трех из шести ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов определились 29 участников группового этапа.
1 корзина: "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).
2 корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция).
3 корзина: "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "РБ Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).
3 или 4 корзина: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Киев, Украина).
4 корзина: "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия).
Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4