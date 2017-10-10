Определились 5 из 8 участников стыковых матчей квалификации ЧМ-2018

По итогам очередного игрового дня ещё две национальных сборных завоевали право сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018.

Это команды Ирландии и Хорватии, ранее в эту стадию пробились Северная Ирландия, Дания и Италия.

Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария). Последняя путёвка, скорее всего, достанется Греции - для этого им надо в последнем туре обыграть Гибралтар. В случае неудачи греков в "стыки" пройдёт Словакия.

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