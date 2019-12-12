Определились 8 участников плей-офф Лиги Европы, вылетевших из ЛЧ

Стали известны все восемь команд, которые заняли третьи места в своих квартетах по итогам группового этапа Лиги Чемпионов.

Это "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Шахтёр" (Украина), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия) и "Олимпиакос" (Греция).

Эти клубы получили путёвки в 1/16 финала Лиги Европы, где они присоединятся к командам, занявшим первые два места в 12 квартетах группового этапа ЛЕ.

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