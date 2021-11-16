Определились 9 потенциальных соперников сборной России в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.

Это восемь сборных, занявших вторые места в группах квалификации, а также Австрия и Чехия, получившие право сыграть на этой стадии благодаря успешному выступлению в Лиге Наций.

Помимо австрийцев и чехов в стыках примут участие Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Италия и Польша.

Оставшиеся две команды определятся сегодня вечером. Жеребьёвка состоится 26 ноября.

Не пропустите: Определились 11 участников чемпионата мира-2022. | http://soccernews.ru