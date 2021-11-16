Определились 9 потенциальных соперников сборной России в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.
Это восемь сборных, занявших вторые места в группах квалификации, а также Австрия и Чехия, получившие право сыграть на этой стадии благодаря успешному выступлению в Лиге Наций.
Помимо австрийцев и чехов в стыках примут участие Россия, Португалия, Северная Македония, Шотландия, Уэльс, Швеция, Италия и Польша.
Оставшиеся две команды определятся сегодня вечером. Жеребьёвка состоится 26 ноября.
Не пропустите: Определились 11 участников чемпионата мира-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Определились 11 участников чемпионата мира-2022
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
В "Дженоа" через неделю после назначения Шевченко сменился президент клуба
-
Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России
-
Саутгейт пошутил по поводу замены Кейна в матче Сан-Марино - Англия
-
Определились 9 потенциальных соперников сборной России в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 15 ноября
-
Манчини прокомментировал не выход Италии на ЧМ-2022
-
Определились 11 участников чемпионата мира-2022
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
-
"Реал" может продлить контракт с Модричем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1