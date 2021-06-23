Определились 10 участников 1/8 финала Евро-2020

На чемпионате Европы стали известны 10 участников 1/8 финала.

С первых мест в плей-офф вышли Италия, Бельгия, Нидерланды и Англия, со вторых - Уэльс, Дания, Австрия и Хорватия. С третьего места в 1/8 финала вышли Чехия и Швейцария.

Остальные 6 участников плей-офф определятся по результатам матчей заключительного тура в группах Е и F. Поединки состоятся сегодня, 23 июня.

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