Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019

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Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019

Минувшей ночью завершился групповой этап Кубка Америки-2019. Таким образом, определились 8 участников плей-офф турнира.

Напомним, что в 1/4 финала попали команды, занявшие первые два места в своих квартетах, а также две из трёх лучших сборных, финишировавших на третьей строчке.

Бразилия - Парагвай 

Венесуэла - Аргентина

Колумбия - Чили 

Уругвай - Перу

Матчи этой стадии пройдут 28 и 29 июня.

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2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
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1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
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