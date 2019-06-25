Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019
Минувшей ночью завершился групповой этап Кубка Америки-2019. Таким образом, определились 8 участников плей-офф турнира.
Напомним, что в 1/4 финала попали команды, занявшие первые два места в своих квартетах, а также две из трёх лучших сборных, финишировавших на третьей строчке.
Бразилия - Парагвай
Венесуэла - Аргентина
Колумбия - Чили
Уругвай - Перу
Матчи этой стадии пройдут 28 и 29 июня.
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