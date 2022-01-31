Определились четвертьфинальные пары Кубка Германии

Теги унион берлинсанкт-паулигамбургкарлсруэганновер 96рб лейпцигбохумфрайбург

Определились четвертьфинальные пары Кубка Германии

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Германии.

"Унион" – "Санкт-Паули"

"Гамбург" – "Карлсруэ"

"Ганновер" – "РБ Лейпциг"

"Бохум" – "Фрайбург"

Четвертьфинальные матчи турнира состоятся 1 и 2 марта.

Не пропустите: Определились все полуфиналисты Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен - новый игрок "Брентфорда"

Эриксен - новый игрок "Брентфорда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов