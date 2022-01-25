Определились четыре четвертьфиналиста Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

После завершения четырех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций стали известны имена четырех четвертьфиналистов.

Ими стали Камерун, обыгравший Коморы (2:1), Гамбия, победившая Гвинею (1:0), Тунис, выигравший у Нигерии (1:0), а также Буркина-Фасо, в серии пенальти переигравшая Габон (1:1, пенальти - 7:6).

В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией, а Буркина-Фасо встретится с Тунисом.

В оставшихся матчах 1/8 финала сыграют: Сенегал - Кабо-Верде, Мали - Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар - Египет, Марокко - Малави.

Не пропустите: Италия не смогла победить Словению в матче Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru