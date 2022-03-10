Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

После завершения двух ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов определились два участника четвертьфинала.

Ими стали "Бавария", одолевшая "Ред Булл Зальцбург" (1:1, 7:1), "Ливерпуль", добившийся победы над "Интером" (2:0, 0:1), "Реал", победивший ПСЖ (0:1, 3:1), а также "Манчестер Сити", легко справившийся со "Спортингом" (5:0, 0:0).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые матчи пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля.

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