Определились четыре команды, которые могут попасть в стыковые матчи за право остаться в РФПЛ

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Определились четыре команды, которые могут попасть в стыковые матчи за право остаться в РФПЛ

По итогам 29-го тура чемпионата России определились четыре команды, которые могут попасть в стыковые матчи за право остаться в РФПЛ.

Так, в переходных играх с "Енисеем" и "Тамбовом" могут принять участие "Тосно", "Анжи", "Амкар" и "Ростов".

Напомним, что на сегодняшний день вылет в ФНЛ постиг только хабаровский СКА.

В заключительном 30-м туре первенства "Анжи" сыграет с ЦСКА, "Тосно" - с "Уфой", "Амкар" - с "Ахматом", а "Ростов" - с "Уралом".

Не пропустите: "Ахмат" обыграл "Анжи", "Рубин" и "Уфа" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
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