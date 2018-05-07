По итогам 29-го тура чемпионата России определились четыре команды, которые могут попасть в стыковые матчи за право остаться в РФПЛ.

Так, в переходных играх с "Енисеем" и "Тамбовом" могут принять участие "Тосно", "Анжи", "Амкар" и "Ростов".

Напомним, что на сегодняшний день вылет в ФНЛ постиг только хабаровский СКА.

В заключительном 30-м туре первенства "Анжи" сыграет с ЦСКА, "Тосно" - с "Уфой", "Амкар" - с "Ахматом", а "Ростов" - с "Уралом".

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