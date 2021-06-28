Определились четыре участника 1/4 финала Евро-2020

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Определились четыре участника 1/4 финала Евро-2020Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Определились четыре участиника четвертьфиналов чемпионата Европы. Ими стали сборные Дании, Италии, Чехии и Бельгии.

Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020 разгромив сборную Уэльса со счетом 4:0 благодаря дублю Каспера Дольберга, а также голам Йоахима Меле и Мартина Брэйтуэйта. В четвертьфинале датчане встретятся со сборной Чехии.

Сборная Италии стала четвертьфиналистом благодаря победе в дополнительное время над сборной Австрии со счетом 2:1. Голами отметились Федерико Кьеза и Маттео Пессина, в составе сборной Австрии забил Саша Калайджич. В 1/4 финала итальянцы сыграют против сборной Бельгии.

Сборная Чехии прошла в 1/4 финала Евро-2020 после неожиданной победы над сборной Нидерландов со счетом 2:0. Голами отметились Томаш Голеш и Патрик Шик. В четвертьфинале чехи сыграют против сборной Дании.

Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря минимальной победы над действующим чемпионом Европы Португалией. Победный гол забил Торган Азар. В 1/4 бельгийцы встретятся со сборной Италии.

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