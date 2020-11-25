Определились четыре участника плей-офф Лиги Чемпионов

По итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов от 24 ноября определились четыре участника плей-офф.

Путевки в 1/8 финала завоевали "Челси" (Англия), "Севилья" и "Барселона" (оба - Испания), а также "Ювентус" (Италия).

Потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" и "Зенит" (оба - Россия), "Ренн" (Франция), "Динамо" Киев (Украина) и "Ференцварош" (Венгрия).

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