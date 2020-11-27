Определились четыре участника плей-офф Лиги Европы
По итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 определились четыре участника плей-офф.
Путевки в 1/16 финала завоевали: "Рома" (Италия), "Арсенал" и "Лестер" (оба - Англия), "Хоффенхайм" (Германия).
Потеряли шансы на выход в плей-офф: "Дандолк" (Ирландия), "Риека" (Хорватия), "Карабах" (Азербайджан), ЦСКА, "Лудогорец" (оба - Болгария), "Гент" (Бельгия).
Не пропустите: Крупные победы "Тоттенхэма" и "Арсенала", а также очередная неудача ЦСКА: все результаты Лиги Европы 25 ноября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Канделаки прокомментировала очередную неудачу ЦСКА в Лиге Европы
-
Определились четыре участника плей-офф Лиги Европы
-
Крупные победы "Тоттенхэма" и "Арсенала", а также очередная неудача ЦСКА: все результаты Лиги Европы 25 ноября
-
"Рейнджерс" Джеррарда упустил победу над "Бенфикой"
-
"Наполи" и "Рома" одержали уверенные победы в Лиге Европы
-
"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец" благодаря дублю Винисиуса
-
Каррера отреагировал на разгромное поражение АЕКа в Лиге Европы
-
Тело Марадоны может быть забальзамировано
-
Руководство авиакомпании "Победа" могут уволить из-за Дзюбы
-
Гончаренко назвал Чалова "сукиным сыном"
-
Гол Варди на 95-й минуте спас "Лестер" от поражения в матче с "Брагой"
-
Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с ЦСКА в Лиге Европы
-
Российские клубы одержали 0 побед в 16 матчах еврокубков в этом сезоне
-
"Милан" упустил победу над "Лиллем" в Лиге Европы
-
"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы
-
АЕК Карреры крупно проиграл украинскому клубу в Лиге Европы
-
1
ЦСКА в большинстве не смог победить "Фейеноорд"
-
"Алания" ответила на слова Дренте о водке в клубном автобусе
-
Шомуродов помог "Дженоа" победить "Сампдории" в Кубке Италии
-
Экс-игрок ЦСКА Муса отказал клубу АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0