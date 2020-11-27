Определились четыре участника плей-офф Лиги Европы

По итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 определились четыре участника плей-офф.

Путевки в 1/16 финала завоевали: "Рома" (Италия), "Арсенал" и "Лестер" (оба - Англия), "Хоффенхайм" (Германия).

Потеряли шансы на выход в плей-офф: "Дандолк" (Ирландия), "Риека" (Хорватия), "Карабах" (Азербайджан), ЦСКА, "Лудогорец" (оба - Болгария), "Гент" (Бельгия).

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