Определились девять участников чемпионата мира-2022
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен
Стали известны девять участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.
Ими стали: Катар (страна-организатор), Бразилия (отбор Южной Америки), Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия и Германия (все - отбор Европы).
ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут принимать 48 команд.
В настоящее время действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Не пропустите: Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 ноября
-
1
Определились девять участников чемпионата мира-2022
-
1
Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября
-
1
Испания победила Швецию и пробилась на ЧМ-2022
-
1
Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
-
"Арсенал" определился с ценой на Пепе
-
1
"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"
-
Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
-
Рабьо высказался о возможном переходе из "Ювентуса" в "Ньюкасл"
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Аталанты"
-
"Интер" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
Воспитанник "Барселоны" Онана отказал "Арсеналу"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"
-
Тен Хаг назвал причину отказа "Ньюкаслу"
-
Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022
-
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией
-
Карпин рассказал, почему он не заменил Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3