Определились девять участников чемпионата мира-2022

Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен

Стали известны девять участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.

Ими стали: Катар (страна-организатор), Бразилия (отбор Южной Америки), Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия и Германия (все - отбор Европы).

ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут принимать 48 команд.

В настоящее время действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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