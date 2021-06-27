Определились два четвертьфиналиста Евро-2020

Состоялись первые матчи 1/8 финала Евро-2020, по итогам которых определились два первых четвертьфиналиста турнира.

Сборная Дании разгромила Уэльс со счетом 4:0 и ждет в 1/4 финала победителя пары Нидерланды - Чехия.

Сборная Италии в экстра-таймах одержала победу над Австрией (2:1) и сыграет против Бельгии или Португалии.

Отметим, что матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля.

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