Определились два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

После завершения двух ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов определились два участника четвертьфинала.

Ими стали "Бавария", одолевшая "Ред Булл Зальцбург" (1:1, 7:1), и "Ливерпуль", добившийся победы над "Интером" (2:0, 0:1).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые матчи пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля.

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