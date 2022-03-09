Определились два четвертьфиналиста Лиги чемпионов
После завершения двух ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов определились два участника четвертьфинала.
Ими стали "Бавария", одолевшая "Ред Булл Зальцбург" (1:1, 7:1), и "Ливерпуль", добившийся победы над "Интером" (2:0, 0:1).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые матчи пройдут 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля.
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|О
|1
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|6
|9
|2
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|АЕК
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|6
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|Группа D
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|6
|11
|2
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|6
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|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
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|М
|О
|1
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4