Определились два фаворита в борьбе за Холанда

Теги манчестер ситипсжэрлинг холандборуссия дортмундтрансферы

Определились два фаворита в борьбе за Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд с 90 процентной вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд в своем твиттере.

По сведениям источника, фаворитами в борьбе за форварда являются "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Следующим летом сумма отступных в контракте норвежца составит 75 миллионов евро. При этом агент Холанда Мино Райола требует большой бонус для себя, а также зарплату в размере 50 миллионов евро в год для Эрлинга.

В нынешнем сезоне 21-летний Эрлинг провел за "Боруссию" 11 матчей во все турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Холанд установил рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А

"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов