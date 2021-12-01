Определились два фаворита в борьбе за Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд с 90 процентной вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд в своем твиттере.

По сведениям источника, фаворитами в борьбе за форварда являются "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Следующим летом сумма отступных в контракте норвежца составит 75 миллионов евро. При этом агент Холанда Мино Райола требует большой бонус для себя, а также зарплату в размере 50 миллионов евро в год для Эрлинга.

В нынешнем сезоне 21-летний Эрлинг провел за "Боруссию" 11 матчей во все турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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