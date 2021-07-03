Определились два полуфиналиста Евро-2020

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Определились два полуфиналиста Евро-2020

На чемпионате Европы состоялись два четвертьфинальных поединка, по результатам которых определились два участника полуфиналов.

Испания в серии пенальти добилась победы над Швейцарией, а Италия в основное время победила Бельгию.

Таким образом, Италия и Испания разыграют путевку в финал. Поединок состоится 6 июля.

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Италия в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Италия в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

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