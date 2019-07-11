Определились два полуфиналиста Кубка Африки

Состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка африканских наций. Сенегал и Нигерия обыграли, соответственно, Бенин и ЮАР и вышли в полуфинал.

Сенегал – Бенин - 1:0 (0:0)

Гол: Гуйе, 69 - 1:0

Нигерия – ЮАР - 2:1 (1:0)

Голы: Чуквуэзе, 27 - 1:0, Зунгу, 71 - 1:1, Трост-Эконг, 89 - 2:1

Две другие пары 1/4 финала составили:

Кот-д'Ивуар - Алжир

Мадагаскар - Тунис

Оба матча состоятся 11 июля.

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