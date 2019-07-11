Определились два полуфиналиста Кубка Африки

Теги сенегалбениннигерияюжно-африканская республика

Определились два полуфиналиста Кубка Африки

Состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка африканских наций. Сенегал и Нигерия обыграли, соответственно, Бенин и ЮАР и вышли в полуфинал.

Сенегал – Бенин - 1:0 (0:0)
Гол: Гуйе, 69 - 1:0

Нигерия – ЮАР - 2:1 (1:0)
Голы: Чуквуэзе, 27 - 1:0, Зунгу, 71 - 1:1, Трост-Эконг, 89 - 2:1

Две другие пары 1/4 финала составили:

Кот-д'Ивуар - Алжир

Мадагаскар - Тунис

Оба матча состоятся 11 июля.

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Группа B М О
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2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
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