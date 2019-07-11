Определились два полуфиналиста Кубка Африки
Состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка африканских наций. Сенегал и Нигерия обыграли, соответственно, Бенин и ЮАР и вышли в полуфинал.
Сенегал – Бенин - 1:0 (0:0)
Гол: Гуйе, 69 - 1:0
Нигерия – ЮАР - 2:1 (1:0)
Голы: Чуквуэзе, 27 - 1:0, Зунгу, 71 - 1:1, Трост-Эконг, 89 - 2:1
Две другие пары 1/4 финала составили:
Кот-д'Ивуар - Алжир
Мадагаскар - Тунис
Оба матча состоятся 11 июля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1