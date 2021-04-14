Определились два полуфиналиста Лиги Чемпионов

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Определились два полуфиналиста Лиги Чемпионов

Фото: твиттер ПСЖ/Автор  неизвестен

13 апреля состоялись два ответных четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов и определились два полуфиналиста. 

ПСЖ дома проиграл "Баварии" со счетом 0:1, но прошел дальше за счет правила выездного гола, так как в первом матче парижане выиграли в гостях 3:2.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Боруссия" (Дортмунд) - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).

"Челси" с тем же счетом уступил "Порту", но вышел в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.

В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Реал" (первый матч - 1:3).

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