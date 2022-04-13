Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
12 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов и определились два полуфиналиста.
Ими стали "Реал", по сумме двух встреч обыгравший "Челси" (3:1, 2:3), и "Вильярреал", сенсационно добившийся успеха в противостоянии с "Баварией" (1:0, 1:1).
Еще два полуфиналиста определятся 13 апреля в матчах: "Атлетико" - "Вильярреал" (первый матч - 0:1) и "Ливерпуль" - "Бенфика" (первый матч - 3:1).
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