Определились два полуфиналиста Лиги наций

Стали известны два участника полуфинальных матчей Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021.

Ими стали сборные Франции и Испании, которые заняли первые места в группах 3 и 4 дивизиона А соответственно.

Еще два полуфиналиста определятся 18 ноября. На оставшиеся путевки претендуют Италия, Нидерланды и Польша из группы 1, а также Бельгия и Дания из группы 2.

Полуфиналы, матч за 3 место и финал состоятся летом 2021 года.

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