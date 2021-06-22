На чемпионате Европы определились две пары 1/8 финала Евро-2020.

В первом раунде плей-офф Уэльс встретится с Данией, а Италия сыграет с Австрией. Оба матча состоятся 26 июня, и начнутся в 19:00 и 22:00 соответственно.

Сетка для остальных пар выглядит так:

Нидерланды – 3 место в группах D/E/F

Бельгия – 3 место в группах A/D/E/F

2 место в группе D – 2 место в группе Е

1 место в группе F – 3 место в группе A/B/C

1 место в группе D – 2 место в группе F

1 место в группе E – 3 место в группе A/B/C/D.

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