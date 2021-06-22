Определились две пары 1/8 финала Евро-2020
На чемпионате Европы определились две пары 1/8 финала Евро-2020.
В первом раунде плей-офф Уэльс встретится с Данией, а Италия сыграет с Австрией. Оба матча состоятся 26 июня, и начнутся в 19:00 и 22:00 соответственно.
Сетка для остальных пар выглядит так:
Нидерланды – 3 место в группах D/E/F
Бельгия – 3 место в группах A/D/E/F
2 место в группе D – 2 место в группе Е
1 место в группе F – 3 место в группе A/B/C
1 место в группе D – 2 место в группе F
1 место в группе E – 3 место в группе A/B/C/D.
Не пропустите: Россия вылетела с Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили
-
Главные новости дня: 21 июня
-
Определились две пары 1/8 финала Евро-2020
-
В РФС отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией
-
Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
1
В Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020
-
Россия вылетела с Евро-2020
-
Позор России и провал Украины: все результаты Евро-2020 21 июня
-
Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020
-
2
Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020
-
Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов
-
Экс-форварда ЦСКА оштрафовали в Бразилии за выбор бутс на матч (фото)
-
Французский журналист ярко оценил игру Дзюбы на Евро-2020
-
Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит"
-
"Барселона" не смогла договориться по трансферу Госенса
-
Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020
-
Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией
-
Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1