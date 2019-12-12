Определились еще 12 участников плей-офф Лиги Европы

В шести группах Лиги Европы состоялся заключительный тур групповой стадии.

Таким образом, стали известны еще 12 участников плей-офф турнира. Борьбу за трофей продолжат "Севилья", АПОЭЛ, "Мальме", "Копенгаген", "Базель", "Хетафе", ЛАСК, "Спортинг Лиссабон", "Селтик", "ЧФР Клуж", "Арсенал" и "Айнтрахт".

Жеребьевка следующей стадии состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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