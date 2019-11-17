Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
Стали известны еще четыре сборные, которые добыли путевки на Евро-2020.
Так, в финальную часть турнира пробились Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия.
Германия идет в группе С на первом месте, опережая Нидерланды на два очка. В последнем туре определится, кто займет в группе первую позицию.
Хорватия лидирует в группе Е. В последнем туре путевку на Евро разыграют Венгрия, Уэльс и Словакия.
Австрия благодаря победе над Северной Македонией укрепилась на втором месте в группе G. С первого места вышла Польша.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1