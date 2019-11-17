Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020

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Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020

Стали известны еще четыре сборные, которые добыли путевки на Евро-2020.

Так, в финальную часть турнира пробились Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия.

Германия идет в группе С на первом месте, опережая Нидерланды на два очка. В последнем туре определится, кто займет в группе первую позицию.

Хорватия лидирует в группе Е. В последнем туре путевку на Евро разыграют Венгрия, Уэльс и Словакия.

Австрия благодаря победе над Северной Македонией укрепилась на втором месте в группе G. С первого места вышла Польша.

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