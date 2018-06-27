Определились еще два участника 1/8 финала ЧМ

Сегодня определились еще два участника 1/8 финала Чемпионата Мира в России.

Так, в число сильнейших 16-ти сборных мира вошли национальные команды Швеции и Мексики. Скандинавы вышли в стадию плей-офф с первого места в группе "F", а "ацтеки" - со второго. Они сенсационно оставили за бортом турнира действующих чемпионов мира - сборную Германии, которая заняла последнее место в своем квартете.

Напомним, мундиаль в России установил рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru