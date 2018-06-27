Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ-2018

Стали известны еще две пары команд 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Бразилия стала победителем группы Е и сыграет с Мексикой, которая стала второй в группе F.

Швейцария, занявшая второе место группе Е встретится с победителем группы F, которым стала Швеция.

Матч Бразилия - Мексика состоится 2 июля в Самаре и начнется в 18:00 мск.

Поединок Швеция - Швейцария пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Не пропустите:На ЧМ-2018 забили голы все 32 команды. | http://soccernews.ru