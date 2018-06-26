Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ

Сегодня по итогам заключительных матчей в группах "C" и "D" определились еще две пары 1/8 финала Чемпионата Мира.

Так, за путевки в четвертьфинал поспорят сборные Франции и Аргентины, а также команды Хорватии и Дании.

Также в 1/8 финала сыграют Уругвай - Португалия и Испания - Россия.

Напомним, сегодня Хорватия обыграла Исландию полурезервным составом. | soccernews.ru