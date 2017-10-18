Определились финалисты азиатского кубка чемпионов

Сегодня определился второй финалист азиатского кубка чемпионов. Так, соперником аравийского "Аль-Хилала" по главному матчу турнира стал японский "Урава Ред Даймондс".

"Персеполис" - "Аль-Хилал" - 2:2 (первый матч - 0:4)

Голы: Менша, 16 - 1:0, Харбин, 30 - 1:1 (пенальти), Менша, 61 - 2:1, Харбин, 76 - 2:2.

"Урава Ред Даймондс" - "Шанхай СИПГ" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Силва, 11 - 1:0.

"Шанхай СИПГ": Ян Жунлинг, Фу Хуан (Ю Хай, 74), Хе Гуан, Ши Ке (Шихао, 89), Ванг Шенчао, Оскар, Кай Хуйканг (Лю Венджун, 64), Ахмедов, Халк, Элкесон, Ву Лей.

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