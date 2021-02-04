Определились финалисты чемпионата африканских наций
Стало известно, кто сыграет в финале чемпионата африканских наций 2021 года.
В матче за трофей встретятся сборные Мали и Марокко, победившие Гвинею и Камерун соответственно.
Финальный поединок турнира запланирован на 7 февраля.
Напомним, что в чемпионате африканских наций не принимают участие легионеры, а только футболисты из внутренних первенств.
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|М
|О
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|Ghana A'
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