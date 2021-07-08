Определились финалисты Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В финальном матче чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии.

В полуфиналах Англия со счетом 2:1 обыграла Данию, а Италия в серии пенальти добилась победы над Испанией.

Финальный поединок состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - в 22:00 мск.

Англия впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы. Италия становилась чемпионом в 1968 году, а также дважды проигрывала в финале в 2000 и 2012 годах.

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