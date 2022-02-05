Определились финалисты Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

Сборные России и Португалии по мини-футболу в полуфиналах Евро-2022 обыграли команды Украины и Испании соответственно, и вышли в финал турнира.

Команды Украины и Испании сыграют между собой в матче за третье место, который пройдет 6 февраля, в воскресенье, в 16:30 по московскому времени.

Финальный матч состоится в тот же день, но три часа позже, в 19:30 (мск).

Напомним, что турнир проходит в Амстердаме.

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